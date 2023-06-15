Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків

Суспільство 14:03   15.06.2023
Вікторія Яковенко
В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків Фото: пресслужба ХНУ ім. Каразіна

В ХНУ ім. В.М. Каразіна відкрили аудиторію імені загиблого студента, який захищав Харків у лавах ТРО, Єгора Шумаєва. 

Про це повідомила пресслужба університету.

«Єгор Шумаєв був студентом факультету геології, географії, рекреації і туризму. З перших днів військової агресії Єгор добровольцем пішов захищати Харків у лавах ТРО, а згодом — у лавах Збройних сил України мужньо боронив Донбас», – розповіли про студента у виші.

Мама студента Людмила Шумаєва розповіла, що хлопцю було 19 років, коли він прийняв рішення йти воювати. Мати просила сина піти на навчання, а він сказав: «Ні, мамо, це мій обов’язок, я повинен захищати нашу Батьківщину, наш дім».

Після важкого поранення наприкінці 2022 року лікарі впродовж декількох днів боролися за його життя, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Віднині аудиторія 5-66 головного корпусу у виші має ім’я Єгора Шумаєва.

01

02
Фото: пресслужба ХНУ ім. Каразіна

Читайте також: Викладачі ХНУ ім. Каразіна проти скорочення української літератури у школі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
15.06.2023
Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста
Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста
15.06.2023
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)
15.06.2023
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
15.06.2023
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
15.06.2023
Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього “прильоту” в Харкові – Терехов
Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього “прильоту” в Харкові – Терехов
15.06.2023

Новини за темою:

13:31
Зруйновані будівлі в Харкові проходять кілька етапів експертиз
12:56
Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч
11:19
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)
01:49
У Харкові лунають вибухи: поліція підтверджує ворожий обстріл
23:38
ХОВА попросила Кабмін внести Харків до зони активних бойових дій – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 14:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ХНУ ім. В.М. Каразіна відкрили аудиторію імені загиблого студента, який захищав Харків у лавах ТРО, Єгора Шумаєва. ".