В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків
В ХНУ ім. В.М. Каразіна відкрили аудиторію імені загиблого студента, який захищав Харків у лавах ТРО, Єгора Шумаєва.
Про це повідомила пресслужба університету.
«Єгор Шумаєв був студентом факультету геології, географії, рекреації і туризму. З перших днів військової агресії Єгор добровольцем пішов захищати Харків у лавах ТРО, а згодом — у лавах Збройних сил України мужньо боронив Донбас», – розповіли про студента у виші.
Мама студента Людмила Шумаєва розповіла, що хлопцю було 19 років, коли він прийняв рішення йти воювати. Мати просила сина піти на навчання, а він сказав: «Ні, мамо, це мій обов’язок, я повинен захищати нашу Батьківщину, наш дім».
Після важкого поранення наприкінці 2022 року лікарі впродовж декількох днів боролися за його життя, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям.
Віднині аудиторія 5-66 головного корпусу у виші має ім’я Єгора Шумаєва.
Читайте також: Викладачі ХНУ ім. Каразіна проти скорочення української літератури у школі
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 14:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ХНУ ім. В.М. Каразіна відкрили аудиторію імені загиблого студента, який захищав Харків у лавах ТРО, Єгора Шумаєва. ".