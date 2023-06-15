В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків

В ХНУ ім. В.М. Каразіна відкрили аудиторію імені загиблого студента, який захищав Харків у лавах ТРО, Єгора Шумаєва.

Про це повідомила пресслужба університету.

«Єгор Шумаєв був студентом факультету геології, географії, рекреації і туризму. З перших днів військової агресії Єгор добровольцем пішов захищати Харків у лавах ТРО, а згодом — у лавах Збройних сил України мужньо боронив Донбас», – розповіли про студента у виші.

Мама студента Людмила Шумаєва розповіла, що хлопцю було 19 років, коли він прийняв рішення йти воювати. Мати просила сина піти на навчання, а він сказав: «Ні, мамо, це мій обов’язок, я повинен захищати нашу Батьківщину, наш дім».

Після важкого поранення наприкінці 2022 року лікарі впродовж декількох днів боролися за його життя, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Віднині аудиторія 5-66 головного корпусу у виші має ім’я Єгора Шумаєва.