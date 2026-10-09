«Резиденти Всесвіту»: у Харкові завершили дослідження колекцій музеїв Каразіна

У харківському ЄрміловЦентрі відбулося завершення співпраці музеїв та митців у межах проєкту «Резиденти Всесвіту». Впродовж місяця художники досліджували колекції музеїв Каразінського університету. Фінальним етапом стала презентація їхніх напрацювань — створення завершених мистецьких робіт умовами резиденції не передбачалося. Художниця з Харкова та авторка зін-коміксу «Звірята» Лілія Петрова розповіла про своє дослідження музеїв Каразінського університету.

«Я чула про першу резиденцію такого типу, яка відбулася в 2019 році також у ЄрміловЦентрі Каразіна. І ще тоді мене дуже зацікавив такий формат, бо мені здається, це дуже логічно — звертатися до університету, як до такого дуже наповненого знаннями місця і знаходити тут нові підходи, нову оптику для того, щоб говорити про якісь надбання, якісь історичні експонати», — розповіла Лілія.

За словами художниці, на момент подання заявки на участь у проєкті її більше цікавили Музей природи та Ботанічний сад. Та в процесі роботи мисткиня здебільшого зверталася до природничого музею та Музею історії університету Каразіна, що, за словами дівчини, містить дивовижний архів щоденників, спогадів та світлин університету в різні часи його існування.

«Я працюю з таким явищем, як персональність, персонажі. І мене дуже цікавить осмислювати певні життєві ситуації через образи звіряток, тваринок, які можуть репрезентувати більш такий наївний погляд. І мені дуже подобається проговорення якихось важливих, тяжких життєвих тем на контрасті, завдяки використанню цих наївних образів. Тож маючи бекграунд створення “Звірят”, я йшла в Музей природи. Бо експонати — ці опудало, вони теж як персонажі, мають свою суб’єктність. Тобто людина, яка їх створювала, заклала в них певний рух, певну інтенцію їхньої соціальної взаємодії. Тож, я збирала матеріал про те, яких персонажів можна додати до “Звірят”, — повідомила художниця.

Лілія Петрова створила зін-комікс «Звірята» у 2022 році у межах резиденції від Jam Factory Art Center у Львові.

«Це була така моя рефлексія у формі книжечки на тему війни, вторгнення і якогось суцільно нового життя, в якому ми всі опинилися. І через цих звіряток хотілося якось огорнути оцю дуже колючу буденність, цю дуже травмуючу реальність, огорнути в образність і подати для подальшого сприйняття і для власного проживання», — згадує вона.

Як зазначалося раніше, головними дійовими особами зін-коміксу є Кішка-Ніжка та Пташка.

«Ці персонажі вироблялися роками, місяцями й стали моїми друзями, вони мене підтримували», — поділилась спогадами мисткиня.