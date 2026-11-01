Віртуальний музей харківської опери: ХНАТОБ оцифрував 400 годин архівних відео

Віртуальний музей харківської опери створив ХНАТОБ за підтримки Українського культурного фонду. Сотні годин архівних відео та інсталяцій тепер можна переглянути онлайн.

У театрі кажуть, що в рамках проекту “Голоси, що звучатимуть знову”, було відібрано, систематизовано та оцифровано 400 годин архівних відеозаписів. Також вдалося виконати цифрову реконструкцію 150 годин матеріалів та створено 30 відеороликів-інсталяцій.

Познайомитися з відеоматеріалами можна на сайті віртуального музею Харківської опери та на YouTube-каналі театру.

Фото: ХНАТОБ/СХІД OPERA/Facebook

Нагадаємо, філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку. Міськрада звільнила їх від оплати комунальних послуг на період з 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року.