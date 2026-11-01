Live
  • Нд 01.11.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Віртуальний музей харківської опери: ХНАТОБ оцифрував 400 годин архівних відео

Культура 21:13   01.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Віртуальний музей харківської опери: ХНАТОБ оцифрував 400 годин архівних відео

Віртуальний музей харківської опери створив ХНАТОБ за підтримки Українського культурного фонду. Сотні годин архівних відео та інсталяцій тепер можна переглянути онлайн.

У театрі кажуть, що в рамках проекту “Голоси, що звучатимуть знову”, було відібрано, систематизовано та оцифровано 400 годин архівних відеозаписів. Також вдалося виконати цифрову реконструкцію 150 годин матеріалів та створено 30 відеороликів-інсталяцій.

ХНАТОБ віртуальний музей

Познайомитися з відеоматеріалами можна на сайті віртуального музею Харківської опери та на YouTube-каналі театру.

ХНАТОБ віртуальний музей

ХНАТОБ віртуальний музей

Фото: ХНАТОБ/СХІД OPERA/Facebook

Читайте також: Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище

Нагадаємо, філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку. Міськрада звільнила їх від оплати комунальних послуг на період з 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
01.11.2026, 22:00
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026, 21:50
У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо
У Чугуєві – “прильоти” по підприємству: що відомо
01.11.2026, 19:39
Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище
Харків’ян попередили про небезпечне атмосферне явище
01.11.2026, 18:02
Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області
Туман та +13: прогноз погоди на 2 листопада у Харкові та області
01.11.2026, 20:26
Понад 500 штук: масштабне браконьєрство припинили на Печенізькому водосховищі
Понад 500 штук: масштабне браконьєрство припинили на Печенізькому водосховищі
01.11.2026, 17:34

Новини за темою:

21.10.2026
Філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку
09.10.2026
«Резиденти Всесвіту»: у Харкові завершили дослідження колекцій музеїв Каразіна
26.09.2026
Чоловічий та жіночий погляд на трагедію: у Харкові відбулася гучна прем’єра
26.09.2026
Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)
16.09.2026
Підлітки Харкова створили виставу про війну: коли відбудуться прем’єри


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Віртуальний музей харківської опери: ХНАТОБ оцифрував 400 годин архівних відео», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віртуальний музей харківської опери створив ХНАТОБ за підтримки Українського культурного фонду. Сотні годин архівних відео тепер можна переглянути онлайн.".