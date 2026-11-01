Виртуальный музей харьковской оперы: ХНАТОБ оцифровал 400 часов архивных видео

Виртуальный музей харьковской оперы создал ХНАТОБ при поддержке Украинского культурного фонда. Сотни часов архивных видео и инсталляций теперь можно посмотреть онлайн.

В театре говорят, что в рамках проекта «Голоса, которые будут снова звучать», были отобраны, систематизированы и оцифрованы 400 часов архивных видеозаписей. Также удалось выполнить цифровую реконструкцию 150 часов материалов и созданы 30 видеороликов-инсталляций.

Познакомиться с видеоматериалами можно на сайте виртуального музея Харьковской оперы и на YouTube-канале театра.

Фото: ХНАТОБ/СХІД OPERA/Facebook

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Напомним, филармония и четыре театра в Харькове не будут платить за коммуналку полгода. Горсовет освободил их от оплаты коммунальных услуг на период с 1 ноября 2026 по 15 апреля 2027 года.