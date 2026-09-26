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Звезды Национальной оперы в Харькове: чем завершился «Схід Опера Фест» (видео)

Культура 22:05   26.09.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Звезды Национальной оперы в Харькове: чем завершился «Схід Опера Фест» (видео)

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоялся гала-концерт в честь закрытия национального фестиваля «Схід Опера Фест-2026». Организаторы назвали вечер «мощным аккордом», который объединил на одной сцене харьковских артистов и гостей с главных оперных сцен Украины.

По словам организаторов, «особым украшением вечера» стали выступления ведущих мастеров Национальной оперы Украины — народных артистов Людмилы Монастырской, Татьяны Анисимовой, Олега Злакомана, Сергея Ковнира и Сергея Магеры, народной артистки Украины, дирижера Аллы Кульбабы и заслуженных артистов Украины Аллы Позняк и Виталия Белого.

«Мы планировали, конечно, не столь масштабное событие, а событие, которое дало бы видение нашим харьковчанам о музыкальном театре Украины. Но когда мы стали обращаться к нашим руководителям музыкальных театров и сказали: “Давайте мы покажем у нас в Харькове осенью этого года спектакли, которые являются музыкальными, которые являются украинскими по контенту и которые были созданы во время войны”, оказалось, что все согласились приехать», — отметил гендиректор ХНАТОБа Игорь Тулузов.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», фестиваль посетили 18 театров из 11 городов Украины, в том числе из прифронтовых.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 22:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоялся гала-концерт в честь закрытия национального фестиваля «Схід Опера Фест-2026».".