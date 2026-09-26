Новости Харькова — главное за 26 сентября: ночные «прилеты» по городу

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07:49

Атаке БпЛА подвергся ночью Харьков — пострадали четыре человека

Ночь в городе была неспокойной. О двух «прилетах» в Киевском районе и одном в Салтовском мэр Игорь Терехов сообщил после 02:00. В последнем беспилотник упал вблизи нежилых зданий. Были повреждены четыре автомобиля, некоторые горели.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Салтовском районе пострадали женщины 37 и 48 лет, а также 44-летний и 53-летний мужчины. Всем оказали медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом и горел автомобиль.