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Дрон ударил по Харькову: Терехов сообщил о «прилете» возле окружной

Происшествия 16:42   26.09.2026
Елена Нагорная
Дрон ударил по Харькову: Терехов сообщил о «прилете» возле окружной Фото: ХГС

Российский дрон днем 26 сентября упал в Шевченковском районе Харькова — рядом с окружной дорогой, на открытой территории.

Обошлось без пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов в 16:15.

Про FPV в районе Алексеевки и окружной дороги предупреждали мониторинговые каналы.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 26 сентября россияне атаковали Харьков беспилотниками «Герань». По данным облпрокуратуры, в Салтовском районе зафиксировано два попадания — в дорожное покрытие и тротуар. Ранения и травмы получили шестеро человек. Повреждены жилые дома, помещения университетов, автомобили. В Киевском районе загорелось здание, которое ранее уже неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских атак.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский дрон днем 26 сентября упал в Шевченковском районе Харькова — рядом с окружной дорогой, на открытой территории.".