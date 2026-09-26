Дрон ударил по Харькову: Терехов сообщил о «прилете» возле окружной

Российский дрон днем 26 сентября упал в Шевченковском районе Харькова — рядом с окружной дорогой, на открытой территории.

Обошлось без пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов в 16:15.

Про FPV в районе Алексеевки и окружной дороги предупреждали мониторинговые каналы.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 26 сентября россияне атаковали Харьков беспилотниками «Герань». По данным облпрокуратуры, в Салтовском районе зафиксировано два попадания — в дорожное покрытие и тротуар. Ранения и травмы получили шестеро человек. Повреждены жилые дома, помещения университетов, автомобили. В Киевском районе загорелось здание, которое ранее уже неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских атак.