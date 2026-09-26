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Сколько потратили на восстановление домов в Харькове, рассказали в горсовете

Оригинально 13:52   26.09.2026
Елена Нагорная
Сколько потратили на восстановление домов в Харькове, рассказали в горсовете Фото: Харьковский горсовет

Свыше 10 тысяч жилых домов всех форм собственности было повреждено в Харькове по состоянию на начало июля. Более 180 тысяч жителей остались без жилья, и дефицит крыши над головой стал главным барьером для экономического восстановления города и возвращения специалистов.

Общая площадь жилого фонда города превышает 28 миллионов квадратных метров, что включает более 8 тысяч домов коммунальной собственности, говорится в Стратегии развития Харькова до 2029 года.

В структуре поврежденного жилья 4243 объекта — это коммунальные многоквартирные дома, 620 — дома ОСМД и кооперативы, 5298 — частный сектор, а также 90 домов ведомственного фонда. Наибольшим разрушениям подверглись Северная Салтовка (повреждено 70% зданий), Горизонт, Пятихатки и Роганский жилой массив.

В 2024 году за счет городского бюджета провели капитальные ремонты в 108 домах коммунальной собственности и ОСМД на 317,8 миллиона гривен (дополнительно за счет государственных субвенций — в восьми домах на сумму 351,8 миллиона гривен), а на текущие ремонты по устранению аварий направили 486,8 миллиона.

В 2025 году за городские средства капремонты провели в 111 домах на 339,5 миллиона гривен (за субвенции — в 29 домах на 620,3 миллиона), а текущие аварийные работы обошлись в 892,9 миллиона.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 13:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свыше 10 тысяч жилых домов всех форм собственности было повреждено в Харькове по состоянию на начало июля.".