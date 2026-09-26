Скільки витратили на відновлення будинків у Харкові, розповіли у міськраді

Понад 10 тисяч житлових будинків усіх форм власності було пошкоджено у Харкові станом на початок липня. Більше ніж 180 тисяч мешканців залишилися без житла, і дефіцит даху над головою став головним бар’єром для економічного відновлення міста та повернення фахівців.

Загальна площа житлового фонду міста перевищує 28 мільйонів квадратних метрів, що включає понад 8 тисяч будинків комунальної власності, йдеться у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року.

У структурі пошкодженого житла 4243 об’єкти – це комунальні багатоквартирні будинки, 620 – будинки ОСББ та кооперативи, 5298 – приватний сектор, а також 90 будинків відомчого фонду. Найбільших руйнувань зазнали Північна Салтівка (пошкоджено 70% будівель), Горизонт, П’ятихатки та Роганський житловий масив.

У 2024 році за рахунок міського бюджету провели капітальні ремонти у 108 будинках комунальної власності та ОСББ на 317,8 мільйона гривень (додатково коштом державних субвенцій – у восьми будинках на суму 351,8 мільйона гривень), а на поточні ремонти з усунення аварій спрямували 486,8 мільйона.

У 2025 році за міські кошти капремонти провели в 111 будинках на 339,5 мільйона гривень (за субвенції — у 29 будинках на 620,3 мільйона), а поточні аварійні роботи коштували 892,9 мільйона.

Нагадаємо, Стратегію розвитку Харкова до 2029 року ухвалили на сесії міської ради 10 вересня. У ній визначили три можливі сценарії життєдіяльності прифронтового мегаполіса: базовий, оптимістичний та песимістичний.