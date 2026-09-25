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Казав про небажання жити: чоловік у Харкові, ймовірно, вчинив самогубство

Суспільство 16:42   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Казав про небажання жити: чоловік у Харкові, ймовірно, вчинив самогубство

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка в Основ’янському районі Харкова. Копи попередньо вважають, що він вчинив самогубство.

Про смерть 31-річного сусіда повідомила мешканка 24 вересня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Правоохоронці з’ясували, що напередодні трагедії чоловік повідомив матері про небажання жити, пов’язуючи свій стан із втратою зору. Після цього він за допомогою мотузки та карабіна здійснив суїцидальні дії та вистрибнув із вікна. Раніше чоловік уже робив спроби самогубства», – встановили правоохоронці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Тіло чоловіка направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, колишнього заступника керівника Нацполіції Харківщини Сергія Чижа знайшли мертвим у власному будинку в Карлівці, що на Полтавщині. Таке повідомлення поширили 16 липня телеграм-канали. Стверджувалося, що чоловік начебто вкоротив собі віку. Офіційно ця інформація не підтверджена. Поліція Полтавщини лише повідомила про смерть 44-річного колишнього правоохоронця за місцем проживання у Карлівській громаді. Попередньо, це дійсно могло бути самогубство, але точну причину смерті з’ясують експерти.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка в Основ’янському районі Харкова. Копи попередньо вважають, що він вчинив самогубство.".