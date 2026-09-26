Харьковчане поехали на дачу, и их авто атаковал FPV-дрон: водитель погиб

FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи поселка Питомник Дергачевской громады около 12:00 26 сентября.

В машине находились двое жителей Харькова — 50-летний водитель и 73-летняя пассажирка. От полученных травм мужчина погиб на месте. Женщина не получила ранений и смогла самостоятельно добраться домой, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По предварительной информации, люди ехали по автодороге Харьков – Белгород в одно из садовых товариществ, где у них был дачный дом.

«Если вам небезразлична собственная жизнь — не посещайте приграничные территории Дергачевской громады. Пребывание там представляет реальную угрозу для жизни и здоровья из-за постоянных обстрелов и атак вражеских FPV-дронов», — подчеркнул Задоренко.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 26 сентября россияне атаковали Харьков беспилотниками «Герань». По данным облпрокуратуры, в Салтовском районе зафиксировано два попадания — в дорожное покрытие и тротуар. Ранения и травмы получили шестеро человек. Повреждены жилые дома, помещения университетов, автомобили. В Киевском районе загорелось здание, которое ранее уже неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских атак.