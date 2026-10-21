Филармония и четыре театра в Харькове не будут платить за коммуналку полгода

Горсовет в Харькове освободил пять учреждений культуры от оплаты коммунальных услуг на период с 1 ноября 2026 по 15 апреля 2027 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета сегодня, 21 октября.

Речь идет об оплате за тепло- и водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора — услугах, которые оказывают коммунальные предприятия Харьковского горсовета.

Так льготы получили:

Харьковская областная филармония,

Харьковский академический театр музкомедии,

Харьковский государственный академический украинский драмтеатр им. Шевченко,

Харьковский академический драмтеатр им. Квитки-Основьяненко,

Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева.

«Второй год мы предоставляем такую ​​льготу, чтобы поддержать наши городские, областные и государственные учреждения культуры. Театры работают в тяжелых условиях во время войны, поэтому это наша поддержка для них», – прокомментировал решение городской голова Игорь Терехов.

Напомним, Харьковский горсовет просит снизить налоги для бизнеса в прифронтовом городе. Текст обращения к президенту, Кабмину, Верховной Раде и НБУ был принят 21 октября на внеочередной сессии городского совета.