Філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку

Міськрада у Харкові звільнила п’ять закладів культури від оплати комунальних послуг на період з 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії міської ради сьогодні, 21 жовтня.

Йдеться про оплату за тепло- та водопостачання, водовідведення та вивіз сміття – послуги, які надають комунальні підприємства Харківської міськради.

Так, пільги отримали:

Харківська обласна філармонія,

Харківський академічний театр музкомедії,

Харківський державний академічний український драмтеатр ім. Шевченка,

Харківський академічний драмтеатр ім. Квітки-Основ’яненка,

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

«Другий рік ми надаємо таку льготу, щоб підтримати наші міські, обласні та державні установи культури. Театри працюють у важких умовах під час війни, тож це наша підтримка для них», – прокоментував рішення міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харківська міськрада просить знизити податки для бізнесу у прифронтовому місті. Текст звернення до президента, Кабміну, Верховної Ради та НБУ було ухвалено 21 жовтня на позачерговій сесії міської ради.