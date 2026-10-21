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Філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку

Культура 19:26   21.10.2026
Тетяна Литвіна
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Філармонія та чотири театри у Харкові не платитимуть за комуналку півроку

Міськрада у Харкові звільнила п’ять закладів культури від оплати комунальних послуг на період з 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії міської ради сьогодні, 21 жовтня.

Йдеться про оплату за тепло- та водопостачання, водовідведення та вивіз сміття – послуги, які надають комунальні підприємства Харківської міськради.

Так, пільги отримали:

  • Харківська обласна філармонія,
  • Харківський академічний театр музкомедії,
  • Харківський державний академічний український драмтеатр ім. Шевченка,
  • Харківський академічний драмтеатр ім. Квітки-Основ’яненка,
  • Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

«Другий рік ми надаємо таку льготу, щоб підтримати наші міські, обласні та державні установи культури. Театри працюють у важких умовах під час війни, тож це наша підтримка для них», – прокоментував рішення міський голова Ігор Терехов.

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Нагадаємо, Харківська міськрада просить знизити податки для бізнесу у прифронтовому місті. Текст звернення до президента, Кабміну, Верховної Ради та НБУ було ухвалено 21 жовтня на позачерговій сесії міської ради.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міськрада у Харкові звільнила п’ять закладів культури від оплати комунальних послуг на період з 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року.".