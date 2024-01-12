Що буде з харківським оркестром “Слобожанський”, розповіли в облраді

Харківський молодіжний академічний симфонічний оркестр “Слобожанський” приєднують до обласної філармонії. Як це виглядатиме, обговорювали на нараді в Харківській облраді.

“Харківському молодіжному академічному симфонічному оркестру “Слобожанський” збережуть статус “академічний”, – запевнили в пресслужбі Харківської облради.

Такі гарантії на нараді, що була присвячена приєднанню оркестру до Харківської обласної філармонії, надав директор філармонії Юрій Янко.

“За словами, директора обласної філармонії Юрія Янка, відповідно до розробленого нового штатного розпису Обласної філармонії, молодіжний академічний симфонічний оркестр “Слобожанський” буде функціонувати окремим підрозділом, зі збереженням наявного статусу “академічний”. За висновками наради керівництву молодіжного оркестру рекомендовано поінформувати працівників оркестру щодо можливих шляхів подовження контрактів згідно із чинним законодавством“, – зазначили в облраді.