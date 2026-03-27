Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік

Сьогодні, 27 березня, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко подала декларацію за 2025 рік.

Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, торік Єгорова-Луценко заробила: в облраді – понад 1 мільйон 362 тис. грн, за сумісництвом у НЮУ ім. Ярослава Мудрого – 21,1 тис. Як «подарунок у грошовій формі» вказані 400 тисяч від Надії Оберемок.

Також Єгорова-Луценко задекларувала 550 тисяч гривень готівкою та понад 71 тисячу гривень на банківському рахунку.

Голова Харківської облради володіє двома квартирами: у Пісочині – площею 73,4 кв. м та у Харкові – площею 72,5 кв. м. Також вона вказала в декларації орендовану квартиру в Києві площею 114,8 кв.м.

Також Єгорова-Луценко задекларувала право користування на автомобіль «Porshe Macan» 2021 року випуску (власниця – Надія Оберемок).

Крім цього, голова облради вказала в декларації два ювелірні набори із золота з дорогоцінними каменями (перстень та сережки), а також дві шуби з натурального хутра.

