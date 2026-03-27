Live

Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік

Суспільство 13:15   27.03.2026
Вікторія Яковенко
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік

Сьогодні, 27 березня, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко подала декларацію за 2025 рік.

Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, торік Єгорова-Луценко заробила: в облраді – понад 1 мільйон 362 тис. грн, за сумісництвом у НЮУ ім. Ярослава Мудрого – 21,1 тис. Як «подарунок у грошовій формі» вказані 400 тисяч від Надії Оберемок.

Також Єгорова-Луценко задекларувала 550 тисяч гривень готівкою та понад 71 тисячу гривень на банківському рахунку.

Голова Харківської облради володіє двома квартирами: у Пісочині – площею 73,4 кв. м та у Харкові – площею 72,5 кв. м. Також вона вказала в декларації орендовану квартиру в Києві площею 114,8 кв.м.

Також Єгорова-Луценко задекларувала право користування на автомобіль «Porshe Macan» 2021 року випуску (власниця – Надія Оберемок).

Крім цього, голова облради вказала в декларації два ювелірні набори із золота з дорогоцінними каменями (перстень та сережки), а також дві шуби з натурального хутра.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 березня, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко подала декларацію за 2025 рік.".