Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути
У вівторок, 12 травня, з 10:00 до 12:00 буде заборонено рух транспорту в провулку Соляниківському, на ділянці від провулку Лопатинського до провулку Подільського. У цей час змінять маршрути тролейбуси №3, №6, №49 та №59.
Причина — проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт із санітарної обрізки дерев, повідомили у міській раді. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Кооперативною, Університетською, Гімназійною набережною та іншими.
Зміни маршрутів тролейбусів:
№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» — вул. Дванадцятого Квітня — пр. Олександрівський — пр. Байрона — пр. Аерокосмічний — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Аерокосмічний — пр. Байрона — пр. Олександрівський — пр. Індустріальний — пр. Героїв Харкова — розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».
№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» — вул. Павла Тичини — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — пр. Аерокосмічний — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Аерокосмічний — вул. Південнопроектна — вул. Деповська — вул. Павла Тичини — розворотне коло «Залізнична станція «Основа».
№49: розворотне коло «Вул. Університетська» — вул. Університетська — вул. Кооперативна — пров. Подільський — вул. Вернадського — пр. Аерокосмічний — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — вул. Тернопільська — розворотне коло «Вул. Кутаїська» (у зворотному напрямку — за своїм маршрутом).
№59: розворотне коло «Вул. Університетська» — вул. Університетська — вул. Кооперативна — пров. Подільський — вул. Вернадського — пр. Аерокосмічний — пр. Байрона — пр. Олександрівський — вул. Дванадцятого Квітня — вул. Молодіжна — вул. Луї Пастера — вул. 92-ї бригади — вул. Роганська — залізнична станція «Рогань» (у зворотному напрямку — за своїм маршрутом).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у вівторок, 12 травня, буде тимчасово припинено газопостачання у Салтівському та Слобідському районах Харкова у зв’язку з роботами на системі.
Категорії: Транспорт, Харків
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 18:46;