Live

Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути

Транспорт 18:46   11.05.2026
Елена Нагорная
Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути

У вівторок, 12 травня, з 10:00 до 12:00 буде заборонено рух транспорту в провулку Соляниківському, на ділянці від провулку Лопатинського до провулку Подільського. У цей час змінять маршрути тролейбуси №3, №6, №49 та №59.

Причина — проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт із санітарної обрізки дерев, повідомили у міській раді. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Кооперативною, Університетською, Гімназійною набережною та іншими.

Зміни маршрутів тролейбусів:

№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» — вул. Дванадцятого Квітня — пр. Олександрівський — пр. Байрона — пр. Аерокосмічний — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Аерокосмічний — пр. Байрона — пр. Олександрівський — пр. Індустріальний — пр. Героїв Харкова — розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» — вул. Павла Тичини — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — пр. Аерокосмічний — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Аерокосмічний — вул. Південнопроектна — вул. Деповська — вул. Павла Тичини — розворотне коло «Залізнична станція «Основа».

№49: розворотне коло «Вул. Університетська» — вул. Університетська — вул. Кооперативна — пров. Подільський — вул. Вернадського — пр. Аерокосмічний — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — вул. Тернопільська — розворотне коло «Вул. Кутаїська» (у зворотному напрямку — за своїм маршрутом).

№59: розворотне коло «Вул. Університетська» — вул. Університетська — вул. Кооперативна — пров. Подільський — вул. Вернадського — пр. Аерокосмічний — пр. Байрона — пр. Олександрівський — вул. Дванадцятого Квітня — вул. Молодіжна — вул. Луї Пастера — вул. 92-ї бригади — вул. Роганська — залізнична станція «Рогань» (у зворотному напрямку — за своїм маршрутом).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у вівторок, 12 травня, буде тимчасово припинено газопостачання у Салтівському та Слобідському районах Харкова у зв’язку з роботами на системі.

Читайте також: Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути
Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути
11.05.2026, 18:46
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд
11.05.2026, 17:32
Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)
Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)
11.05.2026, 17:55
У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
11.05.2026, 17:14
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
11.05.2026, 18:24
Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп’янщині: дані Генштабу на 16:00
Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп’янщині: дані Генштабу на 16:00
11.05.2026, 16:43

Новини за темою:

11.05.2026
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
11.05.2026
Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)
11.05.2026
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд
11.05.2026
У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
11.05.2026
«Перепив» норму в 11 разів: водій у Харкові хотів «відкупитись» за $500


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 12 травня, з 10:00 до 12:00 буде заборонено рух транспорту в провулку Соляниківському, на ділянці від провулку Лопатинського до провулку Подільського.".