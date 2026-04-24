Нагадування про кращі часи в Харкові: стартував KharkivMusicFest (відео)

24 квітня у Харкові – свято музики. Попри обстріли та закриття більшості культурних просторів, у місті проходить KharkivMusicFest.

“Історія про майбутнє” – гасло фестивалю 2026 року розмістили на його головній сцені, звичайно ж, у підземному просторі. KharkivMusicFest, який став візитівкою міста ще за мирних часів, продовжує жити в умовах обстрілів та повітряних тривог. Заходи у 2026 році заплановані на місяць наперед.

“Фокус у нашій історії про майбутнє буде на музиці класичній, на музиці українській, звісно, тому що, знаєте, в кожному творі, який ми обирали дуже ретельно з кожним колективом, є оце посилання в майбутнє. Наприклад, скажімо, Перша симфонія як перший твір, як перше кохання, як перший диктант, який написала дитина. І він закладає те, що буде розвиватись потім, згодом, протягом життя. Таких перших творів, їх декілька“, — розповідає Юлія Ніколаєвська, програмна директорка KharkivMusicFest.

Серед творів українських композиторів, які увійшли до програми, Ніколаєвська відзначила “Героїчну увертюру” Віктора Косенка. Її композитор написав у Радянській Україні – до 15-річчя Жовтневого перевороту.

“Український композитор писав її, звісно, до жовтня, до жовтневої річниці. Але зараз ми абсолютно по-іншому чуємо цей твір. І героїчні нотки, героїчні інтонації, – вони вічні, власне. Ця класика нам говорить саме про те, що є речі, які незмінні”, – пояснила вибір програмна директорка.

Ідею “Історії про майбутнє”, прийняту фестивалем, підтримує й участь у ньому дитячого оркестру KharkivMusicFest – спільного проєкту KharkivMusicFest і ХНАТОБу. А також – дводенна програма сучасної електроакустичної музики.

“Приїде знана композиторка Алла Загайкевич. І також не менш знаний український електроакустичний композитор Остап Мануляк, який буде грати разом з бандурою, з такою традиційною бандурою, – знов-таки, можна сказати, амбасадор нашої бандури у світі Володимир Войт. І в них буде експериментальна музика“, – анонсувала Ніколаєвська.

Для глядачів заходи KharkivMusicFest залишаються безплатними. При цьому охочі зможуть зробити донати.

“Ці донати насправді йдуть на гарні справи. Наприклад, на підтримку дитячого симфонічного оркестру. Наприклад, струни замінити навіть не на шикарній скрипці – це доволі коштовна річ. Саме на таку, абсолютно побутову річ також постійно потрібні кошти. Знаєте, історія того, що в Харкові працює дитячий симфонічний оркестр – вона збуджує думки. І нещодавно нам надіслали невеличкий донат саме на підтримку дитячого симфонічного оркестру звичайні, просто пересічні німецькі громадяни. Просто почули, що таке є в Харкові, і з задоволенням зібрали певні кошти, передали. Тому маємо працювати. Це надихає весь світ, і це надихає нас”, – підкреслила програмна директорка KharkivMusicFest.

Співзасновник та президент фестивалю Сергій Політучий упевнений, що цей захід для харків’ян зараз – як ковток свіжого повітря.

“Це свято життя попри війну – жахливу, жорстоку. Це можливість соціалізації для людей, які втомилися від страхів, втомилися від самотності. І це якби нагадування про кращі часи в нашому любому місті Харкові“, – підсумував Політучий.