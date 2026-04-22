Місяць концертів відомих музикантів: KharkivMusicFest стартує в Харкові

KharkivMusicFest стартує у Харкові 24 квітня і триватиме майже місяць.

Відкриватиме фестиваль Національний президентський оркестр під орудою Максима Гусака. У програмі: «Проста симфонія» Бенджаміна Бріттена, «Carpe Diem» Олега Безбородька та «Симфонія №1» Густава Малера, розповіли МГ “Об’єктив” у благодійному фонді громади Харкова «Толока».

Далі — майже місяць концертів, прем’єр та спеціальних подій:

26 квітня — Елегія для композитора. Презентація антології камерних та фортепіанних творів Федора Якименка до 150-річчя з дня народження.



28 квітня — концерт Мирослави Которович «BoGoDar». Це концерт-присвята батькові солістки – українському скрипалю Богодару Которовичу.

7 травня — виступ дитячого оркестру KharkivMusicFest — спільного проєкту фестивалю KharkivMusicFest та ХНАТОБ/Схід Опера. Диригенти концерту — Флоріан Райтнер (Австрія), Юрій Яковенко (Україна).

11 травня — концерт «Сила і Світло» симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. У програмі: «Героїчна увертюра» Віктора Косенка, «Гуцульський триптих» Мирослава Скорика, «Концерт для фортепіано з оркестром» Анатолія Кос-Анатольського. Диригент – Сергій Хоровець (Україна). Соліст — Артур Остапчук (фортепіано, Україна).

14 травня — камерна програма «Танго, скерцо і ноктюрн». У центрі — діалог альта і фортепіано, що відкриває нові відтінки музики Йоганнеса Брамса, Бориса Лятошинського, Валентина Сильвестрова, Астора П'яццолли, а також сучасних авторів — Володимира Загорцева та Золтана Алмаші. На сцені — Катерина Супрун (альт, Німеччина), Максим Шадько (фортепіано, Україна).

18 травня — акустичний перформанс «Ландшафти Сильвестрова» Алли Загайкевич — української композиторки, авторки численних музикознавчих статей у наукових збірках, володарки багатьох нагород.

19 травня — імпровізаційний електроакустичний концерт «Мікротонові експресії» творчого дуету Войт & Мануляк, у центрі якого неконвенційні техніки гри на харківській бандурі зустрічаються з трансформацією звуку в реальному часі та плинними текстурами аналогових синтезаторів. Для тих, хто готовий до музики, якої ще не чув.

21 травня — фінальний концерт за участю Національного ансамблю солістів «Київська Камерата». Диригуватиме Леонард Вакер (Німеччина) — молодий німецький диригент. Він є лауреатом міжнародного конкурсу диригентів Juventudes Musicales de España та працював із провідними оркестрами Німеччини й Іспанії.

Окрім концертної програми, у межах фестивалю традиційно заплановано Art Therapy Days – вікенд, наповнений арттерапевтичними заходами для широкої аудиторії. Також планується новий формат зустрічей на тему “Мистецтво та війна”.

«Ми свідомо залишаємося в Харкові, — говорить президент фестивалю Сергій Політучий. – Це наше місто, наш дім, і для нас важливо, щоб тут звучала музика, пульсувало життя».

Усі концерти відбуватимуться у безпечних локаціях. З огляду на безпекову ситуацію, можливі незначні зміни в програмі. Вхід на події — за обов’язковим вільним донатом і за попередньою реєстрацією. Деталі та реєстрація – на сторінці фестивалю KharkivMusicFest у фейсбуці.