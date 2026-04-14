Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)

Концерт “Веснянкові співи” проходить на платформі станції метро “Історичний музей”.

Як розповіла МГ “Об’єктив” директорка дитячої школи мистецтв №3 Майя Зорова, захід організований за підтримки департаменту культури Харківської міськради.

“Ми готувалися до цього свята весни майже місяць, – зазначила вона. – Дітки в нас займаються дистанційно, тож всі віршики, пісні та рухи вони вчили в режимі онлайн. Тож я вважаю, що наші діти герої, безперечно всі, хто тут зібрався, це великі-великі молодці, справжні патріоти мистецтва. Я бажаю всім удачі, рада за нашу школу та бажаю всім мира та добра”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дискотеку на станції метро “Історичний музей” у Харкові організував 11 квітня діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr. DiVibe). На його переконання, такі заходи під час війни допомагають людям ментально розвантажитися та надихнутися на майбутнє.