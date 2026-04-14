Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)

Культура 17:13   14.04.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)

Концерт “Веснянкові співи” проходить на платформі станції метро “Історичний музей”.

Як розповіла МГ “Об’єктив” директорка дитячої школи мистецтв №3 Майя Зорова, захід організований за підтримки департаменту культури Харківської міськради.

“Ми готувалися до цього свята весни майже місяць, – зазначила вона. – Дітки в нас займаються дистанційно, тож всі віршики, пісні та рухи вони вчили в режимі онлайн. Тож я вважаю, що наші діти герої, безперечно всі, хто тут зібрався, це великі-великі молодці, справжні патріоти мистецтва. Я бажаю всім удачі, рада за нашу школу та бажаю всім мира та добра”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дискотеку на станції метро “Історичний музей” у Харкові організував 11 квітня діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr. DiVibe). На його переконання, такі заходи під час війни допомагають людям ментально розвантажитися та надихнутися на майбутнє.

Читайте також: Облаштовують клумби перед входом на Меморіал Слави: який орнамент буде (фото)

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 17:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Концерт “Веснянкові співи” проходить на платформі станції метро “Історичний музей”.".