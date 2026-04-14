Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)
Концерт “Веснянкові співи” проходить на платформі станції метро “Історичний музей”.
Як розповіла МГ “Об’єктив” директорка дитячої школи мистецтв №3 Майя Зорова, захід організований за підтримки департаменту культури Харківської міськради.
“Ми готувалися до цього свята весни майже місяць, – зазначила вона. – Дітки в нас займаються дистанційно, тож всі віршики, пісні та рухи вони вчили в режимі онлайн. Тож я вважаю, що наші діти герої, безперечно всі, хто тут зібрався, це великі-великі молодці, справжні патріоти мистецтва. Я бажаю всім удачі, рада за нашу школу та бажаю всім мира та добра”.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дискотеку на станції метро “Історичний музей” у Харкові організував 11 квітня діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr. DiVibe). На його переконання, такі заходи під час війни допомагають людям ментально розвантажитися та надихнутися на майбутнє.
Читайте також: Облаштовують клумби перед входом на Меморіал Слави: який орнамент буде (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Оригінально, Харків; Теги: весна, концерт, метро, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Свято весни відбувається на станції метро у Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 17:13;