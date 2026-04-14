Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)

Суспільство 14:18   14.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

У Харкові продовжують висаджувати квіти. Наразі озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» облаштовують клумби перед головним входом до Меморіалу Слави.

Про це повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що тут комунальники висаджують 22 тис. квітів віоли, які утворять орнамент у вигляді державного прапору.

Нагадаємо, раніше на квітниках біля Дзеркального струменя комунальники висадили 15 тисяч віол, повідомляла Харківська міська рада. Градієнтний візерунок біля одного з символів міста створили квітки синього, блакитного, білого, фіолетового та бордового кольорів. Також новий квітник з’явиться у Шевченківському районі біля канатної дороги. Крім цього, роботи з озеленення території продовжуються в Саржиному Яру. Там комунальники висадили понад 150 саджанців бірючини.

Також комунальники облаштували квітники перед оперним театром. Зокрема, у мерії зазначили, що там висадили 20 тисяч віол.

Читайте також: Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього

Популярно
Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
14.04.2026, 14:43
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
14.04.2026, 14:18
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
14.04.2026, 11:53
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
14.04.2026, 13:11
Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього
Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього
14.04.2026, 13:37
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи у місті, дефіцит крові
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи у місті, дефіцит крові
14.04.2026, 14:45

Новини за темою:

09.01.2026
Скільки прибрали дерев і посадили квітів у 2025 році комунальники Харкова
23.10.2025
Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)
08.07.2025
Квітковими килимами в центрі Харкова похвалилися комунальники (відео)
28.05.2025
У Харкові навесні створили 30 нових клумб і висадили понад 50 тисяч квітів
12.05.2025
Рокарії з хвойниками з’явилися в одному з районів Харкова (фото)


  Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 14:18;

