Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)

У Харкові продовжують висаджувати квіти. Наразі озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» облаштовують клумби перед головним входом до Меморіалу Слави.

Про це повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що тут комунальники висаджують 22 тис. квітів віоли, які утворять орнамент у вигляді державного прапору.

Нагадаємо, раніше на квітниках біля Дзеркального струменя комунальники висадили 15 тисяч віол, повідомляла Харківська міська рада. Градієнтний візерунок біля одного з символів міста створили квітки синього, блакитного, білого, фіолетового та бордового кольорів. Також новий квітник з’явиться у Шевченківському районі біля канатної дороги. Крім цього, роботи з озеленення території продовжуються в Саржиному Яру. Там комунальники висадили понад 150 саджанців бірючини.