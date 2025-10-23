Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)
У саду Шевченка почали готувати до зими клумби навколо пам’ятника Кобзареві, пишуть у пресслужбі міськради.
“Озеленювачі видаляють однорічні рослини, вирівнюють ґрунт”, – написали у пресслужбі мерії.
Замість квітів навколо пам’ятника комунальники викладають різнокольорові візерунки з кори.
Нагадаємо, до цього на зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. Фахівці-зоологи виловили птахів та випустять їх на великому озері серед інших птахів. А водоймище в парку починають готувати до морозів. Там планують спустити воду, демонтувати фонтан. А прибережні рослини вивезуть на зберігання.
Раніше в Центральному парку Харкова почали захищати рослини від морозів. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.
Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квіти, клумбы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 11:43;