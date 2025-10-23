Live
  • Чт 23.10.2025
Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)

Суспільство 11:43   23.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото) Фото: ХМР

У саду Шевченка почали готувати до зими клумби навколо пам’ятника Кобзареві, пишуть у пресслужбі міськради. 

“Озеленювачі видаляють однорічні рослини, вирівнюють ґрунт”, – написали у пресслужбі мерії.

Комунальники прибирають клумби
Фото: ХМР

Замість квітів навколо пам’ятника комунальники викладають різнокольорові візерунки з кори.

Комунальники прибирають клумби
Фото: ХМР
Комунальники прибирають клумби
Фото: ХМР

Нагадаємо, до цього на зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. Фахівці-зоологи виловили птахів та випустять їх на великому озері серед інших птахів. А водоймище в парку починають готувати до морозів. Там планують спустити воду, демонтувати фонтан. А прибережні рослини вивезуть на зберігання.

Раніше в Центральному парку Харкова почали захищати рослини від морозів. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.

Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини за темою:



Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна