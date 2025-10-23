Що буде замість квітів на клумбах у саду Шевченка (фото)

У саду Шевченка почали готувати до зими клумби навколо пам’ятника Кобзареві, пишуть у пресслужбі міськради.

“Озеленювачі видаляють однорічні рослини, вирівнюють ґрунт”, – написали у пресслужбі мерії.

Замість квітів навколо пам’ятника комунальники викладають різнокольорові візерунки з кори.

Нагадаємо, до цього на зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. Фахівці-зоологи виловили птахів та випустять їх на великому озері серед інших птахів. А водоймище в парку починають готувати до морозів. Там планують спустити воду, демонтувати фонтан. А прибережні рослини вивезуть на зберігання.

Раніше в Центральному парку Харкова почали захищати рослини від морозів. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.