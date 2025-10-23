Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив про ситуацію з електропостачанням та опаленням у Харкові.
Ситуація з електроенергією складна по всій країні, констатував міський голова. І Харків не став винятком.
“Тому «Харківобленерго» ввів певні графіки відключення, опублікував у себе на сайті і дотримується цих графіків відключення. Ми чудово розуміємо, що сьогодні дуже важка ситуація з енергетикою по всій країні, і ми не відрізняємося від інших міст та областей всієї України”, – зазначив мер.
Він нагадав, що у місті відкриті пункти “Незламності”. Там люди можуть підзарядити гаджети, перекусити та зігрітися.
“Крім цього, ми обладнали їх буржуйками, дизель-генераторами, ми підвели Wi-Fi, тобто, люди можуть прийти туди абсолютно доступно, вільно, і підзарядити мобільні телефони, випити гарячих напоїв, які там є, щось перекусити, отримати певну медичну допомогу. Для того, щоб людям було зручно, вони відчинені, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати ці пункти “Незламності”, – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Також він відповів на запитання ведучої, чи може опалювальний сезон у місті розпочатися пізніше через масовані російські атаки на об’єкти інфраструктури.
“Знаєте, я дуже не хочу коментувати сьогодні початок опалювального сезону, бо це інформаційний простір, який відслідковує дуже ретельно наш ворог. Тому ми працюємо. Що стосується початку опалювального сезону, то дійсно будемо радитися і будемо включати тоді, коли на це будуть певні обставини і можливості”, – прокоментував міський голова.
Читайте також: Опалювальний сезон у Харкові та області: чи все йде за планом (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Суспільство, Харків; Теги: опалення, опалювальний сезон, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 09:45;