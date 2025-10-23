Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив про ситуацію з електропостачанням та опаленням у Харкові.

Ситуація з електроенергією складна по всій країні, констатував міський голова. І Харків не став винятком.

“Тому «Харківобленерго» ввів певні графіки відключення, опублікував у себе на сайті і дотримується цих графіків відключення. Ми чудово розуміємо, що сьогодні дуже важка ситуація з енергетикою по всій країні, і ми не відрізняємося від інших міст та областей всієї України”, – зазначив мер.

Він нагадав, що у місті відкриті пункти “Незламності”. Там люди можуть підзарядити гаджети, перекусити та зігрітися.

“Крім цього, ми обладнали їх буржуйками, дизель-генераторами, ми підвели Wi-Fi, тобто, люди можуть прийти туди абсолютно доступно, вільно, і підзарядити мобільні телефони, випити гарячих напоїв, які там є, щось перекусити, отримати певну медичну допомогу. Для того, щоб людям було зручно, вони відчинені, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати ці пункти “Незламності”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також він відповів на запитання ведучої, чи може опалювальний сезон у місті розпочатися пізніше через масовані російські атаки на об’єкти інфраструктури.

“Знаєте, я дуже не хочу коментувати сьогодні початок опалювального сезону, бо це інформаційний простір, який відслідковує дуже ретельно наш ворог. Тому ми працюємо. Що стосується початку опалювального сезону, то дійсно будемо радитися і будемо включати тоді, коли на це будуть певні обставини і можливості”, – прокоментував міський голова.