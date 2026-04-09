Поточний рівень оплати — «феноменальний»: скільки винні за тепло харків’яни

Економіка 21:39   09.04.2026
Олена Нагорна
Близько 9 мільярдів гривень – таким є борг населення Харкова за опалення, повідомив мер Ігор Терехов у відповіді на матеріал ЕП.

Міський голова погодився, що ця сума – справді велика, але водночас уточнив, що значна її частина накопичувалася ще з 2014 року. Терехов наголосив, що комунальники активно ведуть претензійно-позовну роботу – до судів подано близько 8-9 тисяч позовів.

Також мер поінформував: рівень оплати населенням за опалення у сезоні 2025/2026 склав “феноменальні” 91,2%.

“Це вражаюча відповідальність харків’ян, які, попри все, підтримують рідне місто”, – додав Терехов.

Нагадаємо, також мер повідомив, що заборгованість держави перед Харковом з різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року до 1 січня 2026 року становить 16,8 мільярда гривень, а з урахуванням першого кварталу поточного року – близько 17,5 мільярда. Борг КП «Харківські теплові мережі» за природний газ та його розподіл становить 22,3 мільярда гривень, з яких майже 2,6 мільярда – це штрафні санкції.

Читайте також: «Критичні борги Харкова»: Терехов розповів про фінансове положення міста

