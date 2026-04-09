Який борг мають ХТМ і скільки винна Харкову держава: Терехов навів цифри

Заборгованість держави перед Харковом з різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року до 1 січня 2026 року становить 16,8 мільярда гривень, а з урахуванням першого кварталу поточного року – близько 17,5 мільярда.

Таку суму мер Харкова Ігор Терехов навів у відповіді на матеріал ЕП, присвячений боргам міста за енергоресурси.

Міський голова повідомив, що наразі борг КП “Харківські теплові мережі” за природний газ та його розподіл становить 22,3 мільярда гривень, з яких майже 2,6 мільярда – це штрафні санкції.

“Тобто, по суті, покарання не за реально спожитий нами ресурс, а просто нарахування за те, що підприємство не змогло вчасно здійснити оплату. І винятково тому, що не дочекалося обіцяних субвенцій та компенсацій від держави. І найважливіше: левова частка основного боргу – не наслідок сучасної “комунальної моделі”. Його ядро сформувалося ще у 2014-2018 роках через ту саму різницю в тарифах, яку урядовці теж обіцяли врегулювати, але так і не зробили цього”, – наголосив Терехов.



Проблема боргів на енергоринку спричинена єдиною національною тарифною політикою і не є “харківською аномалією”, продовжив мер. За його даними, Харківська область має загальний борг 26,1 мільярда гривень (23,3% загальноукраїнського показника), столиця винна 19,7 мільярда (17,6%), Дніпропетровщина – 18,4 мільярда (16,5%), Донеччина – 10,1 мільярда (9,1%).



“Отже, проблема полягає не в тому, що “місто просто не платить”. Реальність інша: Харків, як і багато інших громад, виконує соціально критичну функцію, працює за збитковими розцінками і роками не отримує компенсацій з державного бюджету… Проблема полягає в тому, що ціни заморозили, а механізм відшкодування не забезпечили. Це не “соціалізм чи комунізм”, а недопрацювання центрального рівня влади, відповідальність за яке чомусь перекладають винятково на місцеве самоврядування”, – підсумував Терехов.