Каков долг ХТС и сколько должно Харькову государство: Терехов назвал цифры

Харьков 21:10   09.04.2026
Елена Нагорная
Каков долг ХТС и сколько должно Харькову государство: Терехов назвал цифры

Задолженность государства перед Харьковом по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года составляет 16,8 миллиарда гривен, а с учетом первого квартала текущего года — около 17,5 миллиарда.

Такую сумму мэр Харькова Игорь Терехов привел в ответе на материал ЭП, посвященный долгам города за энергоресурсы.

Городской голова сообщил, что на данный момент долг КП «Харьковские тепловые сети» за природный газ и его распределение составляет 22,3 миллиарда гривен, из которых почти 2,6 миллиарда – это штрафные санкции.

«То есть, по сути, наказание не за реально потребленный нами ресурс, а просто начисление за то, что предприятие не смогло вовремя осуществить оплату. И исключительно потому, что не дождалось обещанных субвенций и компенсаций от государства. И самое важное: львиная доля основного долга – не следствие современной «коммунальной модели». Его ядро сформировалось еще в 2014-2018 годах из-за той самой разницы в тарифах, которую правительство тоже обещало урегулировать, но так и не сделало этого», — подчеркнул Терехов.

Проблема долгов на энергорынке вызвана единой национальной тарифной политикой и не является «харьковской аномалией», продолжил мэр. По его данным, Харьковская область имеет общий долг 26,1 миллиарда гривен (23,3% общеукраинского показателя), столица должна 19,7 миллиарда (17,6%), Днепропетровщина – 18,4 миллиарда (16,5%), Донетчина – 10,1 миллиарда (9,1%).

«Проблема не в том, что «город просто не платит». Реальность иная: Харьков, как и многие другие громады, выполняет социально критическую функцию, работает по убыточным расценкам и годами не получает компенсаций из государственного бюджета… Проблема в том, что цены заморозили, а механизм возмещения не обеспечили. Это не «социализм или коммунизм», а недоработка центрального уровня власти, ответственность за которую почему-то перекладывают исключительно на местное самоуправление», — резюмировал Терехов.

Читайте также: «Критические долги Харькова»: Терехов рассказал о финансовом положении города

Автор: Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
Новости Харькова – главное за 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
09.04.2026, 21:53
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
09.04.2026, 11:20
Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)
Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)
09.04.2026, 19:34
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
09.04.2026, 13:31
Нападение на ТЦК или «сафари на человека» — детали суда в Харькове (видео)
Нападение на ТЦК или «сафари на человека» — детали суда в Харькове (видео)
09.04.2026, 17:30
Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
09.04.2026, 21:39

Новости по теме:

31.03.2026
В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса
24.03.2026
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
17.03.2026
Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
13.03.2026
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
13.03.2026
Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива


  Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 21:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задолженность по разнице в тарифах на тепло и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года, которую государство должно было компенсировать Харькову, — 16,8 млрд.".