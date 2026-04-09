Каков долг ХТС и сколько должно Харькову государство: Терехов назвал цифры
Задолженность государства перед Харьковом по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года составляет 16,8 миллиарда гривен, а с учетом первого квартала текущего года — около 17,5 миллиарда.
Такую сумму мэр Харькова Игорь Терехов привел в ответе на материал ЭП, посвященный долгам города за энергоресурсы.
Городской голова сообщил, что на данный момент долг КП «Харьковские тепловые сети» за природный газ и его распределение составляет 22,3 миллиарда гривен, из которых почти 2,6 миллиарда – это штрафные санкции.
«То есть, по сути, наказание не за реально потребленный нами ресурс, а просто начисление за то, что предприятие не смогло вовремя осуществить оплату. И исключительно потому, что не дождалось обещанных субвенций и компенсаций от государства. И самое важное: львиная доля основного долга – не следствие современной «коммунальной модели». Его ядро сформировалось еще в 2014-2018 годах из-за той самой разницы в тарифах, которую правительство тоже обещало урегулировать, но так и не сделало этого», — подчеркнул Терехов.
Проблема долгов на энергорынке вызвана единой национальной тарифной политикой и не является «харьковской аномалией», продолжил мэр. По его данным, Харьковская область имеет общий долг 26,1 миллиарда гривен (23,3% общеукраинского показателя), столица должна 19,7 миллиарда (17,6%), Днепропетровщина – 18,4 миллиарда (16,5%), Донетчина – 10,1 миллиарда (9,1%).
«Проблема не в том, что «город просто не платит». Реальность иная: Харьков, как и многие другие громады, выполняет социально критическую функцию, работает по убыточным расценкам и годами не получает компенсаций из государственного бюджета… Проблема в том, что цены заморозили, а механизм возмещения не обеспечили. Это не «социализм или коммунизм», а недоработка центрального уровня власти, ответственность за которую почему-то перекладывают исключительно на местное самоуправление», — резюмировал Терехов.
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 21:10;