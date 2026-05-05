Газа не будет в двух районах Харькова в среду: адреса

6 мая специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Шевченковском и Киевском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

ул. Мирная дом. 19

ул. Сумская дом. 130-Г

ул. Динамовская дом. 15-А

ул. Залесская дом. 26

ул. Клочковская дом. 115

ул. Лопанская дом. 31

ул. Профессора Атамановского дом. 26

ул. Евгения Енина дом. 33

ул. Европейская дом. 83-Б, 85

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, ранее в Харьковском филиале «Газсети» сообщали, что из-за вражеской атаки в области повреждены газопроводы многоэтажных и частных домов. Без голубого топлива осталось более 50 семей.