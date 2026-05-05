Газа не будет в двух районах Харькова в среду: адреса
6 мая специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Шевченковском и Киевском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- ул. Мирная дом. 19
- ул. Сумская дом. 130-Г
- ул. Динамовская дом. 15-А
- ул. Залесская дом. 26
- ул. Клочковская дом. 115
- ул. Лопанская дом. 31
- ул. Профессора Атамановского дом. 26
- ул. Евгения Енина дом. 33
- ул. Европейская дом. 83-Б, 85
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, ранее в Харьковском филиале «Газсети» сообщали, что из-за вражеской атаки в области повреждены газопроводы многоэтажных и частных домов. Без голубого топлива осталось более 50 семей.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, новости Харькова, отключат;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 13:19;