Тепло как летом. Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области днем прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем ​​от 21 до 26 °.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 9 – 11° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 – 25°.