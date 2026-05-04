Как летом: днем прогреется до 23. Прогноз погоды на 5 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 5 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

День в Харьковской области пройдет без осадков, обещают синоптики. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.

Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​от 18 до 23 °.

В Харькове днем ​​и ночью также не прогнозируют осадки.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​прогреется до 21 – 23°.

В Харьковском региональном центре гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.