Как летом: днем прогреется до 23. Прогноз погоды на 5 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 5 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
День в Харьковской области пройдет без осадков, обещают синоптики. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем от 18 до 23 °.
В Харькове днем и ночью также не прогнозируют осадки.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем прогреется до 21 – 23°.
В Харьковском региональном центре гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 20:18;