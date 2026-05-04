Май удивил холодом и установил температурный рекорд в Харькове

Погода 11:57   04.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд. 

По данным синоптиков, минимальная температура в этот день составила -1°С. Таким образом, в городе зафиксировали новый рекордный минимум.

Синоптики отметили: предыдущий рекорд держался довольно долго — такого холодного мая не было уже 61 год. Однако и в 1965 году столбики термометры не опускались ниже нуля — тогда они показывали +1°С.

  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 11:57;

