Май удивил холодом и установил температурный рекорд в Харькове

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 3 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.

По данным синоптиков, минимальная температура в этот день составила -1°С. Таким образом, в городе зафиксировали новый рекордный минимум.

Синоптики отметили: предыдущий рекорд держался довольно долго — такого холодного мая не было уже 61 год. Однако и в 1965 году столбики термометры не опускались ниже нуля — тогда они показывали +1°С.

