Ветер наконец угомонится, а заморозки — нет: погода на Харьковщине 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

В Харькове ночью заморозки от 0 до 2 градусов, днем – от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью заморозки от 0 до 3 градусов, днем – 8-13 тепла.

Ветер западный — 5-10 м/с.

«29 апреля ветер наконец-то угомонится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и песиков небольших и средних размеров, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного! Пока что в Украине еще побудет холодная погода. В субботу-воскресенье потеплеет до +12+16 градусов, но в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова похолодает до +8+11 градусов».