Ветер наконец угомонится, а заморозки — нет: погода на Харьковщине 29 апреля

28.04.2026
Елена Нагорная
Ветер наконец угомонится, а заморозки — нет: погода на Харьковщине 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

В Харькове ночью заморозки от 0 до 2 градусов, днем – от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью заморозки от 0 до 3 градусов, днем – 8-13 тепла.

Ветер западный — 5-10 м/с.

«29 апреля ветер наконец-то угомонится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и песиков небольших и средних размеров, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного! Пока что в Украине еще побудет холодная погода. В субботу-воскресенье потеплеет до +12+16 градусов, но в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова похолодает до +8+11 градусов».

Читайте также: Около 3,5 тысячи абонентов остаются без света после шквала на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
28.04.2026, 12:11
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 19:31
Старый Салтов или Белый Колодезь? Куда хотят двигаться россияне из Волчанска
Старый Салтов или Белый Колодезь? Куда хотят двигаться россияне из Волчанска
28.04.2026, 18:45
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
28.04.2026, 13:37
Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали
Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали
28.04.2026, 20:34

Новости по теме:

25.03.2025
Какой будет погода в апреле и сколько дождей на Харьковщине – прогноз
01.05.2024
+30°С: апрель на Харьковщине был рекордно теплым, синоптики объяснили почему
26.04.2024
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
25.04.2024
До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
23.04.2024
Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля


  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.".