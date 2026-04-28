Ветер наконец угомонится, а заморозки — нет: погода на Харьковщине 29 апреля
В среду, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
В Харькове ночью заморозки от 0 до 2 градусов, днем – от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью заморозки от 0 до 3 градусов, днем – 8-13 тепла.
Ветер западный — 5-10 м/с.
«29 апреля ветер наконец-то угомонится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и песиков небольших и средних размеров, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного! Пока что в Украине еще побудет холодная погода. В субботу-воскресенье потеплеет до +12+16 градусов, но в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова похолодает до +8+11 градусов».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ветер наконец угомонится, а заморозки — нет: погода на Харьковщине 29 апреля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 20:13;