Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
С 8:00 до 18:00 29 апреля будет прекращено холодное водоснабжение абонентов в частях Немышлянского, Салтовского и Киевского районов.
Причина — необходимость провести ремонт, сообщили в городском совете. Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:
частей Салтовского и Киевского районов, ограниченных: ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев-Широнинцев;
части Немышлянского района, ограниченной: пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи, Салтовским шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова, Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
Харьковчан просят заранее сделать запас воды.
Как сообщала МГ «Объектив», утром 28 апреля на Харьковщине еще продолжалась ликвидация последствий шквала, бушевавшего в воскресенье, 26 апреля. В частности, еще были проблемы с электроснабжением — без света оставались около 3,5 тысячи абонентов.
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 19:24;