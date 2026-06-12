Русский язык в Украине больше не будет защищать европейская Хартия
Президент Украины подписал закон, исключивший русский язык из перечня, к которому Украина применяет положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
Эту новость сообщил в Facebook спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может использовать инструменты защиты, созданные для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ», — написал Стефанчук.
Дело далеко не только в том, что русский язык — язык государства-агрессора. В реальности этот язык в принципе не попадает под действие Европейской хартии, смысл которой — в том, чтобы сохранить исчезающие языки, чего, безусловно, с русским не происходит. В Украине язык соседа оказался под действием Хартии из-за неточного перевода этого документа (и, вполне вероятно, из-за сложившейся на момент принятия закона политической конъюнктуры).
Что именно перевели неправильно, объясняло Министерство культуры Украины.
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«В предыдущем переводе базовый термин Хартии «regional or minority languages» был передан некорректно. Его перевели с русского, а не с английского или французского языков, которые являются оригинальными для Хартии. Поэтому слово «minority» толковали как «национальное меньшинство», хотя в оригинале оно означает «численное меньшинство» говорящих на языке, а не этническую группу», — отметили в министерстве.
Комментируя подписание закона Стефанчук написал: «Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины».
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 20:37;