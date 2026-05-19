«Не боятся этого теста»: иностранный язык стал хитом НМТ на Харьковщине

На национальном мультипредметном тесте абитуриенты выбирают четвёртый предмет самостоятельно. На Харьковщине предпочтение отдали иностранному языку — в отличие от Полтавской и Сумской областей, где чаще всего выбирали географию и биологию.

Об этом рассказал на брифинге директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

«Наши абитуриенты, можно сделать вывод, считают себя хорошо подготовленными по иностранному языку. Они не боятся этого теста и готовы на него идти, безусловно понимая, что это даст им определённые преференции, определённые возможности при получении высшего образования непосредственно в тех университетах, которые они для себя выбрали», — отметил Сидоренко.

Всего на НМТ отводится четыре часа чистой работы. Первые два часа абитуриенты сдают украинский язык и математику, затем у них есть 20-минутный перерыв, после которого они выполняют задания по истории и выбранному четвёртому предмету.

Как сообщала МГ «Обьектив», основная сессия НМТ стартует уже завтра, 20 мая. В Харьковской области зарегистрировались 16 тысяч человек — на 1,6 тысячи больше, чем в прошлом году. В области будут работать 43 экзаменационных центра в 16 населенных пунктах. Все они расположены в укрытиях.