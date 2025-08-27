«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
Нынешние правила проведения НМТ и зачисления в вузы по его результатам приводят к тому, что Украина «теряет детей». Провалив один из трех обязательных предметов, они уезжают учиться за границу — и, чаще всего, там и остаются жить. О проблеме, которую активно обсуждают родители, заговорили в мэрии Харькова.
В новом учебном году в школах Харькова будут обучать 95 тысяч детей. В предыдущем их было 100 тысяч, сообщила статистику в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«К сожалению, у нас есть отток детей, особенно старшеклассников», — констатирует она.
Решать вопрос необходимо на государственном уровне, убеждена директор департамента Харьковского горсовета.
«Приведу такой пример. Национальный мультипредметный тест. У нас в этом году результаты хуже. И не потому, что мы их плохо учим. Представьте себе, я или вы, или любой человек, написать за несколько часов тесты сразу по четырем предметам. Как это возможно? Это ребенок. Да, им по 17 лет, но это ребенок. Это нервная и интеллектуальная перегрузка. Поэтому, конечно, результаты хуже. До войны как они писали? Сегодня пишут математику, через несколько дней — украинский, через несколько дней — английский. А сейчас они пишут четыре предмета одновременно, три из которых — обязательные… И если ты один из этих предметов не сдал, ты не поступаешь в вуз. И куда тогда дети идут? Они уезжают за границу и их там берут без каких-либо тестов, без ничего учиться. Например, вы сдаете обязательно историю, математику, украинский язык. Вы гуманитарий. Вы на высокий уровень сдали историю, украинский язык и завалили математику. И у вас нет права поступать в вуз. Почему бы не позволить этим детям идти на контракт? Правильно? Мы им отказываем в поступлении в вуз, и они тогда уезжают. В Чехию, в Словакию, в Польшу, где их с удовольствием принимают в вузы. Мы теряем этих детей, потому что они уехали туда учиться. 80%, что они там останутся навсегда», — объясняет Деменко.
Она отметила, что проблему уже обсудили с советом директоров харьковских школ.
«Мы будем поднимать вопрос, что у нас нет морального права терять этих детей. Нужно вносить какие-то изменения в НМТ… Во-первых, национальный мультипредметный тест нужно сдавать поэтапно. Не сразу четыре предмета, давайте хотя бы по два, а лучше по одному. В Харькове, кстати, мы первые, кто писал национальный мультипредметный тест в укрытиях. И не было перерыва на тревоги. Поэтому укрытия есть, есть подземные школы, вузы уже построили свои укрытия. Пожалуйста, мы можем писать. Это, во-первых. И, во-вторых, если ребенок не сдает один из обязательных тестов, он должен иметь возможность учиться по контракту», — предлагает директор департамента образования Харьковского горсовета.
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун