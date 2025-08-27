“Потрібно вносити зміни до НМТ” – у Харкові виступили з ініціативою (відео)

Нинішні правила проведення НМТ та зарахування до вишів за його результатами призводять до того, що Україна “втрачає дітей”. Проваливши один із трьох обов’язкових предметів, вони їдуть вчитися за кордон – і найчастіше там і залишаються жити. Про проблему, яку активно обговорюють батьки, заговорили в мерії Харкова.

У новому навчальному році в школах Харкова навчатимуть 95 тисяч дітей. У попередньому їх було 100 тисяч, повідомила статистику в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“На жаль, у нас є відтік дітей, особливо старшокласників”, – констатує вона.

Розв’язувати питання необхідно на державному рівні, переконана директорка департаменту Харківської міськради.

“Наведу такий приклад. Національний мультипредметний тест. У нас цьогоріч результати гірші. І не тому, що ми їх погано вчимо. Уявіть собі, я чи ви, чи будь-яка людина, написати одноразово протягом кількох годин тести одразу з чотирьох предметів. Як це можливо? Це дитина. Так, їм по 17 років, але це дитина. Це нервове та інтелектуальне перевантаження. Тому, звичайно, результати гірші. До війни як вони писали? Сьогодні пишуть математику, через кілька днів – українську, через кілька днів – англійську. А нині вони пишуть чотири предмети одночасно, три з яких – обов’язкові… І якщо ти один з цих предметів не склав, ти не вступаєш до вишу. І куди тоді діти йдуть? Вони їдуть за кордон і їх там беруть без жодних тестів, без нічого навчатися. Наприклад, ви здаєте обов’язково історію, математику, українську. Ви гуманітарій. Ви на високий рівень здали історію, українську і завалили математику. І у вас немає права вступати до вишу. Чому би не дозволити цим дітям іти на контракт? Правильно? Ми їм відмовляємо у вступі до вишу і вони тоді їдуть. До Чехії, до Словаччини, до Польщі, де їх із задоволенням забирають в їхні виші. Ми втрачаємо цих дітей, бо вони поїхали туди вчитись. 80%, що вони там залишаться назавжди”, – пояснює Деменко.

Вона наголосила, що проблему вже обговорили із радою директорів харківських шкіл.

“Ми будемо порушувати питання, що ми не маємо морального права втрачати цих дітей. Треба вносити якісь зміни в НМТ. По-перше, національний мультипредметний тест треба здавати поетапно. Не одразу чотири предмети, давайте хоча б по два, а краще по одному. У Харкові, до речі, ми перші, хто писав національний мультипредметний тест в укриттях. І не було перерви на тривоги. Тому укриття є, є підземні школи, виші вже побудували свої укриття. Будь ласка, ми можемо писати. Це, по-перше. І, по-друге, якщо дитина не здає один з обов’язкових тестів, вона має можливість навчатися за контрактом”, – пропонує директорка департаменту освіти Харківської міськради.