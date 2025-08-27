Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
До нових підземних шкіл, які запрацюють у Харкові, вже записали 4000 дітей, повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
“Ми ще ніколи одночасно не закінчували будівництво трьох підземних шкіл. Перша підземна школа, яка побудована була в Індустріальному районі, була першою в Україні. Це був, як завжди, харківський феномен, а зараз ми їх закінчуємо три. У нас немає вагань, що всі вони 1 вересня запрацюють, бо більш ніж 4 тисячі дітей записались у ці три підземні школи на навчання. Вони 1 вересня обов’язково запрацюють”, – запевнила Деменко кореспондентку МГ “Об’єктив”.
Одна з підземних шкіл, які запрацюють із 1 вересня, за оцінками чиновниці, “ще має резерви”. Тобто дітей, які сядуть за парти офлайн, може бути й більше.
“Батьки трохи вагаються, трохи переживають – йти, не йти. Тому я впевнена, що зараз розпочнеться навчання, запрацює таке “батьківське радіо”, і знову з’являться охочі навчатися в підземних школах. Ми не будемо їм відмовляти”, – запевнила директорка міського департаменту освіти.
Вона також повідомила, що до роботи готують три протирадіаційні укриття. Це не підземні школи, а укриття в наявних навчальних закладах, які відповідають усім нормам.
“Ми їх капітально ремонтуємо і плануємо, що вони теж запрацюють у вересні. Одне протирадіаційне укриття працюватиме в Салтівському районі й два у Слобідському”, — зазначила Ольга Деменко.
