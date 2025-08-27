Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії

Суспільство 14:05   27.08.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії

До нових підземних шкіл, які запрацюють у Харкові, вже записали 4000 дітей, повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“Ми ще ніколи одночасно не закінчували будівництво трьох підземних шкіл. Перша підземна школа, яка побудована була в Індустріальному районі, була першою в Україні. Це був, як завжди, харківський феномен, а зараз ми їх закінчуємо три. У нас немає вагань, що всі вони 1 вересня запрацюють, бо більш ніж 4 тисячі дітей записались у ці три підземні школи на навчання. Вони 1 вересня обов’язково запрацюють”, – запевнила Деменко кореспондентку МГ “Об’єктив”.

Одна з підземних шкіл, які запрацюють із 1 вересня, за оцінками чиновниці, “ще має резерви”. Тобто дітей, які сядуть за парти офлайн, може бути й більше.

“Батьки трохи вагаються, трохи переживають – йти, не йти. Тому я впевнена, що зараз розпочнеться навчання, запрацює таке “батьківське радіо”, і знову з’являться охочі навчатися в підземних школах. Ми не будемо їм відмовляти”, – запевнила директорка міського департаменту освіти.

Читайте також: Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків

Вона також повідомила, що до роботи готують три протирадіаційні укриття. Це не підземні школи, а укриття в наявних навчальних закладах, які відповідають усім нормам.

“Ми їх капітально ремонтуємо і плануємо, що вони теж запрацюють у вересні. Одне протирадіаційне укриття працюватиме в Салтівському районі й два у Слобідському”, — зазначила Ольга Деменко.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)
Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)
27.08.2025, 15:06
Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу
Кричущий злочин у морзі в Чугуєві: медсестра може вийти з СІЗО під заставу
27.08.2025, 14:25
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
27.08.2025, 14:05
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
27.08.2025, 13:43
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
27.08.2025, 12:34
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
27.08.2025, 13:12

Новини за темою:

16:23
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
14:06
Харків готується до 1 вересня. Мер розповів про підземні школи й харчування
23:25
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
13:18
«В добру путь» – Терехов показав, як у Харкові пролунав перший дзвоник (відео)
12:41
Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 14:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До нових підземних шкіл, які запрацюють у двох районах міста, вже записали 4000 дітей, повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти мерії Ольга Деменко".