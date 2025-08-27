Успевают ли открыть три подземные школы в Харькове к 1 сентября — ответ мэрии

В новые подземные школы, которые заработают в двух районах города, уже записали 4000 детей, сообщила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Мы еще никогда одновременно не заканчивали строительство трех подземных школ. Первая подземная школа, построенная в Индустриальном районе, была первой в Украине. Это был, как всегда, харьковский феномен, а сейчас мы их заканчиваем три. У нас нет сомнений, что все они 1 сентября заработают, потому что более 4 тысяч детей записались в эти три подземные школы на обучение. Они 1 сентября обязательно заработают», — заверила Деменко корреспондента МГ «Объектив».

<br />

Одна из подземных школ, которые заработают с 1 сентября, по оценкам чиновницы, «еще имеет резервы». То есть детей, которые сядут за парты офлайн, может быть и больше.

«Родители немного колеблются, немного переживают — идти, не идти. Поэтому я уверена, что сейчас начнется обучение, заработает такое «родительское радио», и снова появятся желающие учиться в подземных школах. Мы не будем им отказывать», — заверила директор городского департамента образования.

Она также сообщила, что к работе готовят три противорадиационных укрытия. Это не подземные школы, а укрытия в существующих учебных заведениях, соответствующие всем нормам.

«Мы их капитально ремонтируем и планируем, что они тоже заработают в сентябре. Одно противорадиационное укрытие будет работать в Салтовском районе и два — в Слободском», — отметила Ольга Деменко.