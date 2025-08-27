Успевают ли открыть три подземные школы в Харькове к 1 сентября — ответ мэрии
В новые подземные школы, которые заработают в двух районах города, уже записали 4000 детей, сообщила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«Мы еще никогда одновременно не заканчивали строительство трех подземных школ. Первая подземная школа, построенная в Индустриальном районе, была первой в Украине. Это был, как всегда, харьковский феномен, а сейчас мы их заканчиваем три. У нас нет сомнений, что все они 1 сентября заработают, потому что более 4 тысяч детей записались в эти три подземные школы на обучение. Они 1 сентября обязательно заработают», — заверила Деменко корреспондента МГ «Объектив».
Одна из подземных школ, которые заработают с 1 сентября, по оценкам чиновницы, «еще имеет резервы». То есть детей, которые сядут за парты офлайн, может быть и больше.
«Родители немного колеблются, немного переживают — идти, не идти. Поэтому я уверена, что сейчас начнется обучение, заработает такое «родительское радио», и снова появятся желающие учиться в подземных школах. Мы не будем им отказывать», — заверила директор городского департамента образования.
Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Она также сообщила, что к работе готовят три противорадиационных укрытия. Это не подземные школы, а укрытия в существующих учебных заведениях, соответствующие всем нормам.
«Мы их капитально ремонтируем и планируем, что они тоже заработают в сентябре. Одно противорадиационное укрытие будет работать в Салтовском районе и два — в Слободском», — отметила Ольга Деменко.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 1 вересня, 1 сентября, Деменко, новости Харькова, образование, подземная школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Успевают ли открыть три подземные школы в Харькове к 1 сентября — ответ мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 14:05;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новые подземные школы, которые заработают в двух районах города, уже записали 4000 детей, сообщила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования мэрии Ольга Деменко".