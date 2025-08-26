Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков

Общество 15:23   26.08.2025
Виктория Яковенко
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени.

По данным синоптиков, в сентябре средняя температура составит +14,9 градуса. Это соответствует климатической норме.

Количество осадков также будет четко соответствовать норме – 48 мм в среднем за месяц.

Напомним, сегодня, 26 августа, до конца суток по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует: Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы. В Харьковской области столбики термометров уже в пятницу, 29 августа, поднимутся до +32 градусов. Уже 31 числа прогнозируют +36.

Читайте также: Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 26 августа: РФ возле Купянска, преступление в морге
Новости Харькова — главное 26 августа: РФ возле Купянска, преступление в морге
26.08.2025, 15:27
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
26.08.2025, 12:34
Сотрудница морга на Харьковщине обворовывала тела воинов – следствие (фото)
Сотрудница морга на Харьковщине обворовывала тела воинов – следствие (фото)
26.08.2025, 14:18
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
26.08.2025, 16:13

Новости по теме:

15:23
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
14:51
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
13:48
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара
13:26
Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство
12:34
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени.".