Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени.

По данным синоптиков, в сентябре средняя температура составит +14,9 градуса. Это соответствует климатической норме.

Количество осадков также будет четко соответствовать норме – 48 мм в среднем за месяц.

Напомним, сегодня, 26 августа, до конца суток по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует: Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы. В Харьковской области столбики термометров уже в пятницу, 29 августа, поднимутся до +32 градусов. Уже 31 числа прогнозируют +36.