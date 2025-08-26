Live
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)

Общество 14:51   26.08.2025
Виктория Яковенко
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото) Фото: Игорь Терехов

23 августа харьковская подземка отмечала юбилей – 50 лет с начала своей работы. Мэр Игорь Терехов поздравил с праздником, раскрыл планы на будущее и поделился символическими кадрами.

Мэр отметил: метро в Харькове — это больше, чем просто удобный и быстрый транспорт. Ведь сегодня это еще главное укрытие, школа, концертный зал, место для главной елки Харькова, место встреч и единства.

юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов

«А полвека назад это был инженерный прорыв, полностью изменивший ритм жизни города и открывший новую эпоху для Харькова. В первые месяцы войны более 160 тысяч человек ежедневно жили в подземке. На платформах и вагонах рождались дети, звучала музыка, праздновали свадьбу. Метро стало домом, который враг не мог разрушить, а люди, которые в нем искали убежище, стали семьей», — напомнил Терехов.

юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов
юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов
юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов

Он добавил, что потом приняли беспрецедентное решение — сделать под землей учебные пространства для детей. Признается: это было непросто, но справились.

юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов
юбилей в метро Харькова
Фото: Игорь Терехов

Терехов также подчеркнул, что уже более трех лет проезд в общественном транспорте для харьковчан бесплатный.

«В последний раз мы открывали новую станцию ​​метро в 2016 году. Это была «Победа». И символично, что впереди снова победа — две новые станции, новые поезда, новое будущее», — поделился мэр.

Он поблагодарил каждого, кто создавал харьковское метро и кто поддерживает его работу сейчас.

Напомним, Харьковский метрополитен открылся 23 августа 1975 года. В этот день заработали станции на пролете от «Улицы Свердлова» (сейчас «Холодная гора») до «Московского проспекта» (сейчас «Турбоатом»). Первую ветку метро в Харькове начали строить в 1968 году.

Читайте также: К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку

Автор: Виктория Яковенко
