Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
23 августа харьковская подземка отмечала юбилей – 50 лет с начала своей работы. Мэр Игорь Терехов поздравил с праздником, раскрыл планы на будущее и поделился символическими кадрами.
Мэр отметил: метро в Харькове — это больше, чем просто удобный и быстрый транспорт. Ведь сегодня это еще главное укрытие, школа, концертный зал, место для главной елки Харькова, место встреч и единства.
«А полвека назад это был инженерный прорыв, полностью изменивший ритм жизни города и открывший новую эпоху для Харькова. В первые месяцы войны более 160 тысяч человек ежедневно жили в подземке. На платформах и вагонах рождались дети, звучала музыка, праздновали свадьбу. Метро стало домом, который враг не мог разрушить, а люди, которые в нем искали убежище, стали семьей», — напомнил Терехов.
Он добавил, что потом приняли беспрецедентное решение — сделать под землей учебные пространства для детей. Признается: это было непросто, но справились.
Терехов также подчеркнул, что уже более трех лет проезд в общественном транспорте для харьковчан бесплатный.
«В последний раз мы открывали новую станцию метро в 2016 году. Это была «Победа». И символично, что впереди снова победа — две новые станции, новые поезда, новое будущее», — поделился мэр.
Он поблагодарил каждого, кто создавал харьковское метро и кто поддерживает его работу сейчас.
Напомним, Харьковский метрополитен открылся 23 августа 1975 года. В этот день заработали станции на пролете от «Улицы Свердлова» (сейчас «Холодная гора») до «Московского проспекта» (сейчас «Турбоатом»). Первую ветку метро в Харькове начали строить в 1968 году.
