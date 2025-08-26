Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)

23 серпня харківська підземка святкувала ювілей – 50 років з початку своєї роботи. Мер Ігор Терехов привітав зі святом, розкрив плани на майбутнє та поділився символічними кадрами.

Міський голова зазначив: метро у Харкові – це більше, ніж просто зручний та швидкий транспорт. Адже сьогодні це ще й головне укриття, школа, концертна зала, місце для головної ялинки Харкова, місце зустрічей і єдності.

«А пів століття тому це був інженерний прорив, який повністю змінив ритм життя міста та відкрив нову епоху для Харкова. У перші місяці війни понад 160 тисяч людей щодня жили у підземці. На платформах і у вагонах народжувалися діти, лунала музика, святкували весілля. Метро стало домом, який ворог не міг зруйнувати, а люди, яки в ньому шукали прихистку – стали родиною», – нагадав Терехов.

Він додав, що згодом ухвалили безпрецедентне рішення — зробити під землею навчальні простори для дітей. Зізнається: це було непросто, але впоралися.

Терехов також підкреслив, що вже понад три роки проїзд у громадському транспорті для харків’ян — безоплатний.

«Востаннє ми відкривали нову станцію метро у 2016 році. Це була «Перемога». І символічно, що попереду — знову перемога – дві нові станції, нові поїзди, нове майбутнє», – поділився мер.

Він подякував кожному, хто створював харківське метро і хто підтримує його роботу зараз: проєктантам і будівельникам, машиністам і диспетчерам, технічним працівникам і тим, хто щодня робить усе, аби підземка залишалася опорою для жителів.

Нагадаємо, Харківський метрополітен відкрився 23 серпня 1975 року. Цього дня запрацювали станції на прольоті від «Вулиці Свєрдлова» (нині «Холодна гора») до «Московського проспекту» (нині «Турбоатом»). Першу гілку метро в Харкові почали будувати у 1968 році.