До 50-річчя метрополітену у Харкові представили унікальну марку

У Харкові погасили поштову марку до 50-річчя метрополітену, повідомляє міськрада.

У заході взяли участь мер Ігор Терехов, представники АТ «Укрпошта» та КП «Харківський метрополітен», а також містяни.

Аркуш ювілейних марок містить дев’ять тематичних купонів зі станціями харківського метро: «Спортивна», «Університет», «Олексіївська», «Академіка Барабашова», «Центральний ринок», «Студентська», «Палац спорту», «Салтівська».

Погашення зробили спеціальним штемпелем «Харків. Місто Героїв».

Ігор Терехов підкреслив значення метрополітену не лише як транспортної системи та як символу стійкості міста, особливо у часи війни.

«Я щиро вітаю харків’ян з 50-річчям нашого метрополітену. Будівництво першої лінії було надзвичайно складним – прокладання тунелів через дві річки, геологічні труднощі, технологічні виклики. А в найважчі дні війни в підземці ховалися тисячі людей. Я пам’ятаю ті перші дні, коли щодня тут перебувало понад 160 тисяч осіб. Саме в Харкові ми першими в Україні запровадили безоплатний проїзд для всіх жителів. Ми також створили навчальні класи в метро, де діти можуть вчитися навіть в умовах війни – такого немає більше ніде у світі. Це приклад нашої стійкості. І у нас великі плани – будуватимемо нові станції», – зазначив мер.

Марку до 50-річчя метрополітену випустили в рамках проєкту «Власна марка» спільно з АТ «Укрпошта».