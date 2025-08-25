К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку
В Харькове погасили почтовую марку к 50-летию метрополитена, сообщает горсовет.
Официальная церемония погашения специального выпуска почтовой марки, посвященной 50-летию со дня запуска харьковского метрополитена, прошла 25 августа на ст. м. «Университет».
В мероприятии участвовали мэр Игорь Терехов, представители АО «Укрпочта» и КП «Харьковский метрополитен», а также горожане.
Лист юбилейных марок содержит девять тематических купонов со станциями харьковского метро: «Спортивная», «Университет», «Алексеевская», «Академика Барабашова», «Центральный рынок», «Студенческая», «Дворец спорта», «Салтовская».
Погашение сделали специальным штемпелем «Харьков. Город Героев».
Игорь Терехов подчеркнул значение метрополитена не только как транспортной системы, но и символа устойчивости города и его роли во время войны.
«Я искренне поздравляю харьковчан с 50-летием нашего метрополитена. Это символ города, наша гордость и место силы. Строительство первой линии было чрезвычайно сложным – прокладывание тоннелей через две реки, геологические трудности, технологические вызовы. А в самые трудные дни войны в подземке прятались тысячи людей. Я помню первые дни, когда ежедневно здесь находилось более 160 тысяч человек. Именно в Харькове мы первыми в Украине ввели бесплатный проезд для всех жителей. Мы также создали учебные классы в метро, где дети могут учиться даже в условиях войны — такого нет больше нигде в мире. Это пример нашей стойкости. И у нас большие планы – будем строить новые станции», — отметил мэр.
Марку к 50-летию метрополитена выпустили в рамках проекта «Собственная марка» совместно с АО «Укрпочта».
Читайте также: На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрополитен, почтовая марка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове погасили почтовую марку к 50-летию метрополитена, сообщает горсовет.".