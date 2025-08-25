К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку

В Харькове погасили почтовую марку к 50-летию метрополитена, сообщает горсовет.

Официальная церемония погашения специального выпуска почтовой марки, посвященной 50-летию со дня запуска харьковского метрополитена, прошла 25 августа на ст. м. «Университет».

В мероприятии участвовали мэр Игорь Терехов, представители АО «Укрпочта» и КП «Харьковский метрополитен», а также горожане.

Лист юбилейных марок содержит девять тематических купонов со станциями харьковского метро: «Спортивная», «Университет», «Алексеевская», «Академика Барабашова», «Центральный рынок», «Студенческая», «Дворец спорта», «Салтовская».

Погашение сделали специальным штемпелем «Харьков. Город Героев».

Игорь Терехов подчеркнул значение метрополитена не только как транспортной системы, но и символа устойчивости города и его роли во время войны.

«Я искренне поздравляю харьковчан с 50-летием нашего метрополитена. Это символ города, наша гордость и место силы. Строительство первой линии было чрезвычайно сложным – прокладывание тоннелей через две реки, геологические трудности, технологические вызовы. А в самые трудные дни войны в подземке прятались тысячи людей. Я помню первые дни, когда ежедневно здесь находилось более 160 тысяч человек. Именно в Харькове мы первыми в Украине ввели бесплатный проезд для всех жителей. Мы также создали учебные классы в метро, где дети могут учиться даже в условиях войны — такого нет больше нигде в мире. Это пример нашей стойкости. И у нас большие планы – будем строить новые станции», — отметил мэр.

Марку к 50-летию метрополитена выпустили в рамках проекта «Собственная марка» совместно с АО «Укрпочта».