На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах

В Харьковской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю, с 18 по 24 августа, зарегистрировали 175 случаев.

74 человека госпитализировали (53% из всех госпитализированных с диагнозом ОРВИ), уточнили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

«Рост заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и в прошлом году, наблюдается с конца июля. И хотя уровень заболеваемости в области (6,77 на 100 тыс. населения) ниже среднемноголетнего, по сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение показателей в три раза», — отметили специалисты.

В Центре добавили, что ОРВИ на прошлой неделе заболели 1282 человека, из них около 30,3% — дети до 17 лет.

Напомним, с 11 по 17 августа в регионе зарегистрировали 57 случаев заболевания коронавирусом.