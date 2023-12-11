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В Харькове за неделю 120 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом

Общество 14:16   11.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове за неделю 120 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом Фото: Харьковский горсовет

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 4 по 10 декабря заболели 1101 человек, из них 50% — дети.

Также за прошлую неделю в городе зарегистрировали 120 случаев COVID, сообщили в Харьковском горсовете.

«Показатель заболеваемости составляет 77,8 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 81% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — отметили в мэрии.

За неделю госпитализировали 100 человек, из них девять — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 27% – дети до 17 лет.

Читайте также: За неделю 5 человек умерли от COVID-19 на Харьковщине, грипп не зафиксировали

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 4 по 10 декабря заболели 1101 человек, из них 50% — дети.".