В Харькове за неделю 120 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 4 по 10 декабря заболели 1101 человек, из них 50% — дети.

Также за прошлую неделю в городе зарегистрировали 120 случаев COVID, сообщили в Харьковском горсовете.

«Показатель заболеваемости составляет 77,8 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 81% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — отметили в мэрии.

За неделю госпитализировали 100 человек, из них девять — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 27% – дети до 17 лет.