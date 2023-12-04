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За неделю 5 человек умерли от COVID-19 на Харьковщине, грипп не зафиксировали

Общество 17:59   04.12.2023
Оксана Якушко
За неделю 5 человек умерли от COVID-19 на Харьковщине, грипп не зафиксировали

С начала эпидсезона (02.10.2023) гриппом и ОРВИ в области заболело 26 тысяч 711 человек, из них детей – 9 тысяч 820 человек, сообщили в Государственном учреждении «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Госпитализированы 1 тысяча 612 человек, из них детей – 554 человека (34,4% от числа госпитализированных).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 2,1% (среди детского населения – снижение на 5,8%). Из заболевших ОРВИ пациенты с COVID-19 — это 11,3%, по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 8,0% (зарегистрировано 312 случаев против 339).

Всего на прошлой неделе гриппом и ОРВИ, с учетом случаев заболеваний COVID-19, заболел 2 761 человек, из них 999 человек (36,2%) – дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 105,45 на 100 тыс. населения, что ниже уровня показателя эпидпорога (415,06) на 74,6%.

Госпитализированы 152 человека, из них 47 детей (30,9%).

Зарегистрировано 5 летальных исходов среди больных с COVID-19 (с начала эпидемического сезона 34).
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Лозовском районе – 223,13 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 04.12.2023 против гриппа привились 2680 человек, из них 2348 – из групп риска (в т.ч. 2146 медицинских работника и 91 ребенка в возрасте до пяти лет).

С начала эпидсезона методом ПЦР обследовали 5740 человек, из них у 601 человека (10,5%) выявлены положительные результаты: у 570 (94,8%) обнаружен вирус SARS-CoV-2, у 11 (1,9%) – вирус парагриппа, у 14 – бокавирус (2,3%), у 3 – риновирус (0,5%), у 2 – коронавирус (0,3%), у 1 – метапневмовирус + парагрипп (0,2%). Циркуляция вирусов гриппа пока не зарегистрирована.

Совместная циркуляция вирусов респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровня заболеваемости среди населения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала эпидсезона (02.10.2023) гриппом и ОРВИ в области заболело 26 тысяч 711 человек, из них детей – 9 тысяч 820 человек, сообщили в Государственном учреждении «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».".