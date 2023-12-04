За тиждень 5 осіб померли від COVID-19 на Харківщині, грип не зафіксували

Від початку епідсезону (02.10.2023) на грип та ГРВІ в області захворіло 26 тисяч 711 осіб, із них дітей – 9 тисяч 820 осіб, повідомили у Державній установі “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

Госпіталізовано 1 тисячу 612 осіб, з них дітей – 554 особи (34,4% від числа госпіталізованих).

Порівняно з попереднім тижнем відзначається зниження захворюваності на 2,1% (серед дитячого населення – зниження на 5,8%). З хворих на ГРВІ пацієнти з COVID-19 – це 11,3%, порівняно з минулим тижнем відзначається зниження на 8,0% (зареєстровано 312 випадків проти 339).

Загалом минулого тижня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіла 2 761 особа, з них 999 осіб (36,2%) – діти віком до 17 років.

Показник захворюваності становить 105,45 на 100 тис. населення, що нижче за рівень показника епідпорогу (415,06) на 74,6%.

Госпіталізовано 152 особи, з них 47 дітей (30,9%).

Зареєстровано 5 смертей серед хворих з COVID-19 (з початку епідемічного сезону 34).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 223,13 на 100 тис. населення.

Станом на 04.12.2023 проти грипу щепилися 2680 осіб, з них 2348 – із груп ризику (в т.ч. 2146 медичних працівників та 91 дитини віком до п’яти років).

З початку епідсезону методом ПЛР обстежено 5740 осіб, з них у 601 особи (10,5%) виявлено позитивні результати: у 570 (94,8%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 11 (1,9%) – вірус парагрипу, у 14 – бокавірус (2,3%), у 3 – риновірус (0,5%), у 2 – коронавірус (0,3%), у 1 – метапневмовірус + парагрип (0,2%). Циркуляція вірусів грипу наразі не зареєстрована.