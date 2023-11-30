Епідемія запалення легень у дітей у Китаї – загроза для Європи чи ні?

У Китаї серед дітей стрімко розповсюджується запалення легенів, лікарні повністю переповнені, бригади прибиральників дезінфікують класи у школах. Чи не загрожує Європі чергова пандемія, аналізує BILD.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що органи охорони здоров’я Китаю не знайшли жодних незвичайних чи нових патогенів. Швидше за все, існує своєрідний ефект надолуження через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Тому інші патогени матимуть масштабніші наслідки, ніж зазвичай.

Але Інститут Роберта Коха (RKI) також фіксує зростання респіраторних захворювань у Німеччині. За даними щотижневого звіту РКІ (46-й тиждень), це риновіруси, ковід, парагрип та аденовіруси. Віруси РСВ та грипу становлять невелику частку (по 2% кожен). Берлінський педіатр Др. Мартін Карстен підтверджує, що загальна кількість захворювань вища, ніж до Covid, «бо разом із короною з’явився ще один збудник, на частку якого припадає близько третини хвороб».

В інших країнах Європи також зростає кількість респіраторних захворювань в дітей. У Нідерландах, наприклад, фіксують тривожне зростання захворюваності на пневмонію, причому найбільше страждають діти віком від 5 до 14 років. І ще у Швейцарії спостерігають зростання випадків пневмонії, причому насамперед бактеріальних інфекцій, де збудники мікоплазми.

Німецький педіатр Карстен б’є на сполох з приводу ще однієї відомої хвороби: «Я боюся важкої епідемії грипу на Різдво! Грип також є серйозною хворобою для дітей, тим більше, що на відміну від корони, школярі діють як суперрозповсюджувачі. Я виступаю за вакцинацію дітей від грипу, оскільки вони часто хворіють, особливо взимку, і тому мають ослаблений імунітет».