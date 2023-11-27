Четверо жителів Харківщини померли від коронавірусу, 12 харків’ян у реанімації

Чотири людини померли на Харківщині від наслідків COVID-19 протягом тижня з 20 по 26 листопада.

Загалом у регіоні на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків коронавірусу, захворіли 2820 осіб, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

“У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 2,6%. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 12,0%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 18,3% (зареєстровано 339 випадків проти 415 за минулий тиждень)”, – інформують у центрі.

За даними відомства, показник захворюваності нижчий за рівень епідпорогу на 73,4%, а інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

У Харкові на грип та ГРВІ протягом тижня захворіли 1190 осіб, інформує пресслужба міськради. Коронавірус підтвердився у 207 містян. Сотню людей було ушпиталено, з них 12 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.