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На Харківщині – випадок смерті від COVID-19

Події 10:24   21.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині – випадок смерті від COVID-19

За тиждень на Харківщині зареєстрували один летальний випадок через COVID-19. При цьому в цілому захворюваність на коронавірус (як і інші ГРВІ) знижується. Про це свідчать дані Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 8,6% (серед дитячого населення – зниження на 15,7%). У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 14,3%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 3,5% (зареєстровано 415 випадків проти 430 за минулий тиждень). Показник захворюваності становить 110,61 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу (415,06) на 73,4%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 166 осіб, з них 58 дітей (34,9%). Зареєстровано 1 летальний випадок у хворого на COVID-19 (з початку епідемічного сезону 25)“, – навели дані на сайті центру.

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Загалом від початку епідсезону в Харківській області на ГРВІ захворіло 21 130 осіб. З них 1305 опинилися у лікарнях (зокрема 456 дітей). За минулий тиждень захворіло 2896 осіб, з них 1014 – діти та підлітки до 17 років. Найвищий показник захворюваності – у Красноградському районі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень на Харківщині зареєстрували один летальний випадок через COVID-19. При цьому в цілому захворюваність на коронавірус (як і інші ГРВІ) знижується. Про це свідчать дані Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб".