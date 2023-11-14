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Шість жителів Харківщини померли від коронавірусу, 45 харків’ян у реанімації

Суспільство 21:29   14.11.2023
Олена Нагорна
Шість жителів Харківщини померли від коронавірусу, 45 харків’ян у реанімації

На Харківщині протягом минулого тижня було лабораторно підтверджено 430 випадків коронавірусу, з них у Харкові – 245. Шість жителів регіону померли від наслідків COVID-19.

Загалом на Харківщині, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, за тиждень на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 3167 осіб. Це на 3,4% менше, ніж позаминулого тижня. Ушпиталені – 157 осіб.

“У структурі ГРВІ питома вага захворюваності Covid-19 становить 13,5%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 34,7% (зареєстровано 430 випадків проти 658 за минулий тиждень)”, — йдеться у публікації.

При цьому, зазначають у відомстві, інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

У Харкові з грипом та ГРВІ ушпиталили 109 осіб, з них 45 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19, повідомили у міській раді.

На сьогодні в Україні циркулюють понад 13 штамів коронавірусу варіанта “Омікрон”, розповів в інтерв’ю “РБК-Україна” заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, як і раніше, найбільша кількість випадків фіксується у містах-мільйонниках.

“Випадки госпіталізації чи смертельні випадки у нас, на жаль, припадають саме на вікову групу від 60 років або серед тих людей, які мають супутні захворювання”, – додав Кузін.

Читайте також: В Україні перший випадок нового COVID-19, на Харківщині захворюваність зростає

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 21:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом минулого тижня було лабораторно підтверджено 430 випадків коронавірусу, з них у Харкові – 245. Шість жителів регіону померли від наслідків COVID-19.".